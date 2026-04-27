وبحسب تفاصيل القانون، لن يكون من القانوني مستقبلا بيع منتجات التبغ أو النيكوتين للفئة المستهدفة، مع منح الحكومة صلاحيات أوسع لتنظيم منتجات التبغ والسجائر الإلكترونية، بما في ذلك النكهات والتغليف، في إطار سياسة صحية واسعة النطاق.

ويمثل هذا التشريع جزءا من خطة حكومية طويلة الأمد تسعى إلى جعل المملكة المتحدة خالية من التدخين بحلول عام 2030، في وقت حظي فيه القانون بدعم واسع داخل البرلمان، رغم بعض الاعتراضات من تجار التجزئة وشركات التبغ.

وقال وزير الصحة البريطاني ويس ستريتينغ إن هذه الخطوة تمثل «لحظة تاريخية لصحة الوطن»، مؤكداً أن الوقاية من التدخين ستساهم في إنقاذ الأرواح وتقليل الضغط على هيئة الخدمات الصحية الوطنية وفقا للإندبندنت.

كما رحبت منظمات صحية وجمعيات خيرية بإقرار القانون، بينها جمعية أبحاث السرطان في بريطانيا، التي اعتبرت القرار إنجازا مهما لحماية الأطفال من مخاطر الإدمان والأمراض المرتبطة بالتدخين، فيما شددت جمعية الربو والرئة على أن القانون سيحمي الفئات الأكثر عرضة للخطر.

ويأتي هذا التشريع بعد مسار طويل من النقاشات البرلمانية، إذ أعيد طرحه من قبل الحكومة الحالية بعد أن كانت حكومة سابقة قد اقترحته وأجلت تنفيذه، قبل أن يُستكمل إقراره في مجلسي العموم واللوردات، بانتظار الحصول على الموافقة الملكية ليصبح نافذاً بشكل رسمي.

وبذلك، تدخل بريطانيا مرحلة جديدة في سياساتها الصحية، عبر ما يوصف بأنه أحد أكثر قوانين مكافحة التدخين تشدداً في العالم، بهدف حماية الأجيال المقبلة من الإدمان وأمراضه المزمنة.