وجاء ذلك وفق "مؤشر القدرات الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي"، الذي أعدته (كيه بي إم جي) بالتعاون مع "أوكسفورد إيكونوميكس" في المملكة المتحدة، استنادا إلى بيانات من 900 من صناع القرار حول العالم.

وحصلت الولايات المتحدة على 75.2 نقطة من أصل 100، ويعزى ذلك إلى سرعة وشمولية اعتماد الشركات الأميركية على تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأعمال اليومية، إلى جانب توافر حواسيب قوية في أسواق مالية فعالة.

كما تستفيد الولايات المتحدة من قوة البحث العلمي وتوافر كوادر مؤهلة قادرة على نقل حلول الذكاء الاصطناعي بسرعة من مرحلة التجربة إلى التطبيق العملي.

أما الصين، فسجلت 48.2 نقطة، مستفيدة من تسجيل براءات اختراع في مجال الذكاء الاصطناعي وسيطرتها على مكونات حاسوبية مهمة، إلا أن محدودية تعاونها مع دول أخرى تُبطئ تبادل المعرفة وتحد من الاستخدام التجاري المربح للتقنيات.