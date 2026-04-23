وقال الشيخ محمد بن راشد في تدوينة عبر حسابه على منصة “إكس": "بتوجيهات أخي رئيس الدولة حفظه الله، نعلن اليوم عن المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات".

وأوضح أن هذه المنظومة تستهدف إحداث نقلة نوعية في العمل الحكومي، مضيفا: "تهدف المنظومة إلى تحويل 50 بالمئة من قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة لتطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ خلال عامين".

وبيّن أن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستصبح جزءا أساسيا من إدارة العمل الحكومي، قائلا: "نماذج الذكاء الاصطناعي تستطيع اليوم رصد المتغيرات، وتقديم التحليلات، ورفع التوصيات، وإدارة العمليات".

كما أشار إلى أن هذه التقنيات ستعمل كشريك تنفيذي في دعم القرار الحكومي ورفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات، لافتا إلى أن التحول سيشمل جميع الجهات الاتحادية.

وأكد الشيخ محمد بن راشد أن هناك إطارا زمنيا واضحا لتنفيذ هذا التحول، موضحا: "لدينا موعد محدد لإنجاز هذا التحول حسب توجيهات رئيس الدولة حفظه الله وهو عامان".

وأضاف أن تقييم أداء الوزراء والمديرين العامين والجهات الاتحادية خلال هذه المرحلة سيعتمد على مدى قدرتهم على مواكبة التحول الرقمي الجديد، وسرعة تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في إدارة العمل الحكومي، بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.