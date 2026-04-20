وقرر كوك التنحي عن منصبه الذي شغله خلفا للراحل ستيف جوبز مؤسس الشركة، منهيا رئاسة امتدت قرابة 15 عاما شهدت ارتفاع القيمة السوقية لـ"أبل" إلى أكثر من 3.6 تريليون دولار، خلال حقبة ازدهار بفضل "آيفون".

وانضم تيرنوس إلى "أبل" عام 2001، وكان يشرف في الآونة الأخيرة على جهود ‌هندسة الأجهزة ‌داخل الشركة، كما لعب دورا رئيسيا في إنعاش المبيعات.

وقالت "‌أبل" في بيان، إن ‌كوك، الذي ⁠يتولى قيادة الشركة منذ عام 2011، سيصبح رئيس مجلس الإدارة التنفيذي.

ومن خلال تعيين تيرنوس في ⁠منصب الرئيس ‌التنفيذي، تنتقل "أبل" من قيادة كوك المعروف ⁠بخبرته في سلاسل الإمداد، والذي ساهم ⁠في تحويل الشركة إلى علامة عالمية تنتج مئات الملايين من الأجهزة ⁠سنويا، إلى قيادة تركز منذ سنوات على التصميم والمنتجات.

وسيسلم كوك، البالغ من العمر 65 عاما، مهام الرئيس التنفيذي إلى تيرنوس اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل.