وقالت الشركة إن الظروف لا تزال قيد التحقيق.

وأضافت: "نقيّم االوضع حاليا وسنقدم معلومات عندما تتوفر لدينا معلومات أكثر تفصيلا".

وانطلق الصاروخ كما هو مخطط له من محطة "كيب كانافيرال" في فلوريدا، مسجلا المرة الأولى التي يتم فيها إعادة استخدام معزز طيران سابق، وهبط المعزز بنجاح على منصة في المحيط الأطلسي بعد الانفصال.

ومع ذلك، تم وضع القمر الاصطناعي "بلو بيرد 7" في مدار أدنى مما كان مستهدفا، حسبما أكدت شركة "إيه إس تي سبيس موبايل" المصنعة للقمر.

ووصل "نيو غلين" إلى الفضاء في رحلته الأولى في يناير 2025، وفي مهمته الثانية بعد حوالي 10 أشهر، حمل مركبتين تابعتين لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) إلى الفضاء.

وتطمح "بلو أوريجين" إلى استخدام نظام "نيو غلين" لمنافسة شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك، التي تهيمن حاليا على سوق الإطلاق التجاري.