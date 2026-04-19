وأنهى الروبوت الفائز، التابع لشركة "هونر" الصينية، السباق البالغ طوله 21 كيلومترا خلال 50 دقيقة و26 ثانية، بحسب بيان نشرته منطقة بكين للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية "إي-تاون"، التي استضافت الحدث.

ويتفوق هذا الزمن على الرقم القياسي العالمي البشري المسجل باسم العداء الأوغندي جاكوب كيبلومو، الذي قطع المسافة نفسها في نحو 57 دقيقة خلال مارس الماضي.

قفزة نوعية في الأداء

ويمثل هذا الإنجاز تطورا كبيرا مقارنة بالنسخة الأولى من سباق العام الماضي، حين احتاج الروبوت الفائز إلى ساعتين و40 دقيقة و42 ثانية لإكمال المسافة، ما يعكس تسارع وتيرة الابتكار في تقنيات الروبوتات.

وشهدت نسخة هذا العام مشاركة أوسع، إذ ارتفع عدد الفرق المشاركة إلى أكثر من 100 فريق، بينها 5 فرق دولية، في زيادة تقارب 5 أضعاف مقارنة بالعام الماضي.

عقبات على المسار

ورغم هذا التقدم، لم يخل السباق من التحديات، حيث سقط أحد الروبوتات عند خط الانطلاق، فيما اصطدم آخر بحاجز خلال المنافسة، ما يبرز التحديات التقنية التي لا تزال تواجه هذا المجال.

ويأتي هذا الحدث في إطار سعي الصين إلى تعزيز حضورها العالمي في تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، مع تسليط الضوء على إمكانات هذه الأنظمة في مجالات تتجاوز الاستخدامات الصناعية التقليدية.