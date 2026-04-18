وصممت الشركة النموذج "جي بي تي روزاليند"، الذي سمي على اسم العالمة البريطانية روزاليند فرانكلين التي تعود إلى القرن العشرين، لدعم الأبحاث في مجالات الكيمياء الحيوية ‌واكتشاف الأدوية والطب الانتقالي.

وزاد طلب شركات الأدوية والمؤسسات الأكاديمية وشركات التكنولوجيا الحيوية على الأدوات المدعومة ‌بالذكاء الاصطناعي لتسريع ‌اكتشاف الأدوية والبحوث.

وقالت "أوبن إيه آي" في مدونة "من خلال دعم توليف الأدلة واستنباط الفرضيات والتخطيط التجريبي وغيرها من مهام البحث متعددة الخطوات، صممنا هذا النموذج لمساعدة الباحثين على تسريع ‌المراحل المبكرة من الاكتشاف".

وأوضحت الشركة ‌في مؤتمر ⁠صحفي أن الباحثين الذين يستخدمون النموذج سيتمكنون من الاستعلام عن قواعد البيانات وقراءة أحدث الأوراق العلمية واستخدام أدوات علمية أخرى واقتراح تجارب ⁠جديدة.

وصممت "أوبن إيه آي" (جي بي تي روزاليند) استنادا لأحدث نماذجها الداخلية، علما أن النموذج الجديد يتوفر كنسخة تجريبية ⁠للبحث في تطبيق الدردشة "تشات جي بي تي" وأداة البرمجة ⁠باستخدام الذكاء الاصطناعي "كوديكس" وواجهة برمجة التطبيقات "إيه بي آي" للعملاء المؤهلين من خلال هيكل نشر الوصول الموثوق به من الشركة.

وتطلق الشركة أيضا مكونا إضافيا مجانيا للبحث في علوم الحياة لكوديكس، يربط العلماء بأكثر من 50 أداة علمية ومصدر بيانات.

وأكدت "أوبن إيه آي" إنها تعمل مع عملاء مثل أمجين وموديرنا وثيرمو فيشر ساينتيفك وغيرها لاستخدام "جي بي تي روزاليند" في عملها.