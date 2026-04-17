وأضافت الوكالة نقلا عن مكتب برنامج الفضاء المأهول أن الخطوة تهدف إلى اختبار المزيد من التكنولوجيا لإبقاء طاقم الفضاء فترة أطول في الفضاء.

وكانت مهمة شينتشو-21 التي تحمل رواد الفضاء تشانغ لو، وو فاي، وتشانغ هونغتشانغ قد انطلقت في أواخر أكتوبر، وكان من المقرر أصلا أن تبقي لمدة حوالي 6 أشهر. وقال التقرير إن الطاقم بصحة جيدة.

ولم يتم الكشف عن أي موعد محدد للعودة، لكن من المتوقع ال ن أن يعود رواد الفضاء في مايو المقبل.

وكان طاقم الفضاء قد أكمل بنجاح في وقت سابق عملية السير الثالثة في الفضاء، طبقا للسلطات الصينية. وشملت العملية تركيب أجهزة حماية ضد حطام الفضاء وعمليات فحص للمعدات خارج المحطة.

كانت الصين قد أكملت بناء محطة تيانغونغ الفضائية عام 2022 ومن المتوقع أن يستمر تشغيلها لعشر سنوات على الأقل.

وطوّرت الصين برامجها الفضائية بشكل كبير خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وضخت مليارات الدولارات في القطاع من أجل الوصول إلى مستوى الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا.