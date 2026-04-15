القرار جاء بعد فشل الشركة في اتخاذ إجراءات كافية لمنع انتشار الصور المخلة التي ينتجها التطبيق، وذلك في رسالة أرسلتها الشركة إلى أعضاء مجلس الشيوخ.

وبحسب الرسالة، التي حصلت عليها شبكة "إن بي سي" نيوز طلبت "أبل" من "إكس إيه آي" اتخاذ الإجراءات الكافية لمنع إنشاء الصور المخلة وذات الطابع الجنسي المفبركة. وراجعت "أبل" التحديثات اللاحقة التي قدمها المطورون واعتبرت أنها عالجت جزءا من الانتهاكات.

وبعد سلسلة من التعديلات والتحديثات، رأت "أبل" أن التطبيق تحسن بشكل ملحوظ ووافقت على النسخة الأخيرة منه.

وفي يناير الماضي، وجه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي رسالة إلى الرئيس التنفيذي لـ"أبل" تيم كوك والرئيس التنفيذي لشركة "غوغل سوندار بيتشاي"، طلبوا فيها إزالة تطبيق إكس وجروك من متجريهما.

وأوضح أعضاء مجلس الشيوخ أن تطبيقات شركة "إكس إيه آي" تنتج صورا مخلة بالحياء للأطفال والنساء، مؤكدين أن هذا المحتوى ضار ويتجاهل شروط النشر.

وفي الأشهر الماضية، استعمل عدد من مستخدمي منصة "إكس" أداة "غروك" لإنشاء صور مخلة بالحياء لأطفال ونساء حقيقيين.

كما تحدثت التقارير عن أن منصة "إكس" شجعت هذا السلوك بشكل غير مباشر، إذ يتفاعل مالكها إيلون ماسك مع هذه الظاهرة باستخدام رموز تعبيرية ساخرة.

وتنص سياسات متاجر التطبيقات لدى "أبل" و"غوغل" على حظر هذا النوع من المحتوى، وتشترط "غوغل" على التطبيقات منع المستخدمين من إنشاء ونشر محتوى يسهل استغلال الأطفال، كما تحظر "أبل" المحتوى "المسيء" أو "المثير للاشمئزاز" من متاجرها.

وذكر المشرعون في رسالتهم أن تجاهل هذه الانتهاكات سيقوض مصداقية سياسات الإشراف لدى الشركتين، خاصة مع تأكيدهما أن متجريهما يوفران بيئة آمنة للمستخدمين.