وتمكن النموذج الذكي الاصطناعي المدعو "ميثوس"، والذي كشفت عنه شركة "إنثروبيك"، من كشف ثغرات برمجية قادرة على تعطيل نظام تشغيل يستخدم في "الجدار الناري" وخوادم وأجهزة الشبكات، علما أن هذه الثغرة لم تكتشف منذ أكثر من 27 عاما.

وأثارت إمكانيات نموذج "ميثوس" قلق البيت الأبيض ومديري البنوك وخبراء الأمن السيبراني حول العالم.

وبفضل "ميثوس" سيتمكن قراصنة من استغلال هذه الثغرات في الأنظمة، ما يضع مطوري البرمجيات في موقف صعب.

وقالت الشركة المطورة إنها تعمل مع نحو 50 شركة ومنظمة تقنية لكشف ثغرات أنظمتها وإصلاحها، مؤكدة أنها لا تفكر حاليا في إتاحة نموذج "ميثوس" لعامة الناس.

قال لوغان غراهام، رئيس فريق "فرونتير رِد تيم" في "أنثروبيك"، المسؤول عن تقييم مخاطر الذكاء الاصطناعي: "نحتاج إلى التأكد من أننا نستطيع إطلاقه بأمان، وليس واضحا تماما كيف يمكننا فعل ذلك بثقة كاملة".

وتعمل الشركة المنافسة "أوبن إيه آي" على حملة مشابهة، إذ تقدم نسخة موجهة للأمن من منتجها للمطورين حتى يتمكنوا من إصلاح الأنظمة قبل أن يكتشف المجرمون هذه الثغرات، بحسب شخص مطلع على خطط الشركة. كما تعمل "غوغل" أيضا على مبادرة وصول مبكر للمطورين، وفقا لما أعلنته الشركة.

وقد أثار "ميثوس" حالة من الاستنفار بين موظفي التكنولوجيا داخل الشركات الكبرى، حيث يحاول الكثيرون فهم كيف يمكن لهذا النموذج الجديد أن يغير قواعد الأمن السيبراني ويكشف عن تهديدات جديدة لمنتجاتهم.

ويستغرق العثور على ثغرة واستغلالها ساعات طويلة من البحث.

وتمكن النموذج من إيجاد ثغرة تعود إلى عام 1998 في نظام التشغيل "أوبن بي إس دي" باستخدام قدرات حوسبية كلفت نحو 20 ألف دولار خلال يومين فقط.

وقال الباحث الأمني نيلز بروفوس: "في السابق، كان هناك عدد قليل فقط من الأشخاص القادرين على فعل هذا. أما الآن، ومع هذه الأدوات، فقد انخفضت المهارات المطلوبة لتطوير هجمات معقدة بشكل كبير".

ويسابق كبار المسؤولين في البيت الأبيض، بمن فيهم المدير الوطني للأمن السيبراني شون كيرنكروس، الزمن لمعالجة التهديد الذي تمثله نماذج مثل "ميثوس"، من خلال تحديد نقاط الضعف في الأنظمة الحكومية وتنسيق الاستجابة مع القطاع الخاص، فيما يخشى المستثمرون أن تؤدي هذه التغيرات إلى زعزعة صناعة البرمجيات.