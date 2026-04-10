وأوضحت الدراسة التي نشرت الأربعاء في مجلة "نيورولوجي" العلمية، وشملت نحو 93 ألف شخص بمتوسط عمر 59 عاما من مختلف الأعراق، أن اتباع نظام غذائي غني بالحبوب الكاملة والخضروات والفواكه يساعد على الحماية من الزهايمر وأنواع الخرف المرتبطة به.

وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة، أونهي ليم، وهي أستاذة علوم السكان في مركز السرطان بجامعة هاواي في هونولولو، في رسالة عبر البريد الإلكتروني لشبكة "سي إن إن" الأميركية: "لم يفت الأوان أبدا لبدء تناول طعام صحي لتقليل خطر الإصابة بمرض ألزهايمر وأنواع الخرف المرتبطة به".

وأضافت ليم أن كبار السن الذين قللوا من تناول العديد من الأطعمة غير الصحية خلال فترة 10 سنوات، انخفض لديهم خطر الإصابة بألزهايمر والخرف بنسبة 11 بالمئة مقارنة بالبالغين الذين لم تتغير أنظمتهم الغذائية.

ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين زادوا تدريجيا من تناول خيارات نباتية غير صحية، مثل الحبوب المكررة والأطعمة التي تحتوي على سكريات مضافة، كانوا أكثر عرضة بنسبة تقارب 25 بالمئة للإصابة بنوع من الخرف في نهاية السنوات العشر، بحسب قولها.

ويقصد بالنظام الغذائي النباتي الصحي تناول الأطعمة النباتية أكثر من المنتجات الحيوانية مثل اللحوم والحليب والبيض.

وخلال الدراسة التي استمرت 10 سنوات، قيم فريق البحث الأنظمة الغذائية وفق ثلاث درجات من الجودة، وهي الدرجة الدنيا، والدرجة المتوسطة، والدرجة العليا التي يتناول فيها الأفراد الأطعمة النباتية الصحية، واتضح أن تناول المزيد من هذه الأطعمة النباتية يعزز حماية الدماغ.

وقال المؤلف الرئيسي سونغ-يي بارك، الأستاذ المشارك في علوم السكان بمركز السرطان في جامعة هاواي: "وجدنا أن اعتماد نظام غذائي نباتي، حتى عند البدء في سن متأخرة، والابتعاد عن الأنظمة النباتية منخفضة الجودة، كانا مرتبطين بانخفاض خطر الإصابة بمرض ألزهايمر وأنواع الخرف الأخرى".

إلى جانب فوائد الدماغ، أظهرت أبحاث سابقة أن اتباع نظام غذائي نباتي صحي يرتبط بانخفاض يصل إلى 68 بالمئة في خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وعوامل الخطر الأيضية مثل ارتفاع ضغط الدم.

في المقابل، ارتبطت الأنظمة النباتية غير الصحية بزيادة تصل إلى 63 بالمئة في هذه المخاطر.