وسجل طاقم"أرتيميس 2" رقما قياسيا جديدا، بعدما تجاوز المسافة التي حققتها مهمة "أبولو 13" عام 1970، والبالغة 400 ألف و171 كيلومترا، مع توقعات بأن تتجاوز الرحلة الحالية 406 آلاف كيلومتر عن الأرض.

ويضم الطاقم أربعة رواد فضاء هم الأميركيون كريستينا كوك وفيكتور غلوفر وريد وايزمان، إلى جانب الكندي جيريمي هانسن، في مهمة تاريخية تُعد الأولى من نوعها من حيث تنوع طاقمها.

وقال فريق التحكم في مركز وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) إن المهمة تمثل لحظة تاريخية، مع اقتراب الطاقم من مناطق غير مكتشفة من القمر، بما في ذلك جانبه البعيد الذي لا يرى من الأرض.

ورغم أن المهمة لا تشمل الهبوط على سطح القمر، فإنها تمهد الطريق لخطط مستقبلية تهدف إلى إعادة البشر إلى القمر، في إطار برنامج "أرتيميس".

ومن المقرر أن يقضي الرواد نحو سبع ساعات في رصد القمر، حيث سيظهر لهم بحجم كبير عبر نوافذ مركبة "أوريون"، مع توقعات بتوثيق مشاهد علمية غير مسبوقة.

كما سيشهد الطاقم ظواهر فلكية نادرة، من بينها كسوف الشمس وشروق الأرض وغروبها خلف القمر، في مشهد يعيد إلى الأذهان صورة "شروق الأرض" الشهيرة التي التقطت خلال مهمة "أبولو 8".

وتأمل وكالة ناسا أن تمهد هذه المهمة لإنزال رواد فضاء على سطح القمر بحلول عام 2028، في إطار خطط أوسع لاستكشاف الفضاء العميق.