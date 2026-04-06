ويعد الطاقم المكون من رواد الفضاء الأميركيين فيكتور جلوفر وكريستينا كوش وريد وايزمان، إضافة إلى رائد الفضاء الكندي جيريمي هانسن، حاليا أول أشخاص يسافرون إلى القمر منذ أكثر من 50 عاما.

وتعتبر هذه هي الرحلة الفضائية الثانية لكل من جلوفر وكوش ووايزمان، فيما تمثل الأولى لهانسن.

وتعد كوش أول امرأة تشارك في مهمة قمرية لناسا، بينما جلوفر هو أول شخص أسود البشرة، وهانسن أول كندي.

وانطلق رواد الفضاء الأربعة، مساء الأربعاء الماضي، على متن الكبسولة "أوريون"، باستخدام صاروخ نظام الإطلاق الفضائي، من ميناء كيب كانافيرال الفضائي في ولاية فلوريدا الأميركية.

وبعد حوالي 24 ساعة، غادروا مدار الأرض باستخدام مناورة خاصة.

ومن المقرر الآن أن يحلق الطاقم حول القمر قبل أن تهبط الكبسولة في البحر على الأرض يوم الجمعة.

ومن المتوقع خلال الساعات القليلة المقبلة أن تصل الكبسولة إلى أقرب نقطة من القمر، على مسافة نحو 7500 كيلومتر من الجانب البعيد.