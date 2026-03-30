وقالت تشارلي ديفيز، وهي خبيرة نوم إن غرفة النوم يفترض أن تكون مساحة هادئة تساعد على الاسترخاء، مشيرة إلى أن الدراسات أظهرت أن الأشخاص الذين ينامون في بيئة منظمة وخالية من الفوضى يشعرون براحة أكبر عند الاستيقاظ.

لكن، حتى مع الحرص على تهيئة الغرفة بشكل مريح، قد تؤدي بعض التفاصيل الصغيرة في التصميم أو توزيع الأثاث إلى نتائج عكسية تؤثر في جودة النوم.

وترى ديفيز أن أكثر العناصر التي تتسبب في ذلك هو المرآة.

فبحسب الخبيرة، فإن وضع مرآة في مواجهة السرير قد يُبقي الدماغ في حالة تأهب، حتى أثناء النوم الخفيف، لأن المرايا تعكس الضوء والحركة، سواء من السيارات المارة أو أضواء الشارع أو أي حركة خارج النافذة، ما قد يسبب اضطراباً خفياً أثناء النوم ويمنع الجسم من الاسترخاء الكامل.

وأوضحت أن الحل لا يكمن في التخلص من المرآة، بل في إعادة وضعها في مكان لا يواجه السرير مباشرة، مثل وضعها بمحاذاته أو بزاوية نحو الطرف المقابل من الغرفة، بما يسمح بالاستفادة من الضوء الطبيعي والإحساس بالاتساع من دون التأثير على الراحة.

وأضافت أن كثرة الأسطح العاكسة، إلى جانب الفوضى، قد تجعل الغرفة تبدو أكثر ازدحاماً وأقل هدوءاً، رغم أن المرايا تُستخدم عادة لمنح المساحات الصغيرة شعوراً بالاتساع.

كما أشارت إلى أن المرايا ليست العامل الوحيد الذي قد يفسد بيئة النوم، لا سيما مع انتشار أسلوب الديكور المزدحم الذي قد يحول غرفة النوم إلى مساحة فوضوية لا تساعد على الراحة.

وقدمت الخبيرة عدداً من النصائح البسيطة لتحسين أجواء غرفة النوم، منها: