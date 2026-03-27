ومن المقرر أن ينطلق ريد وايزمان، وفيكتور غلوفر، وكريستينا كوخ، إلى جانب رائد الفضاء الكندي جيريمي هانسن، من مركز كينيدي للفضاء في أقرب وقت يوم 1 أبريل على متن صاروخ نظام الإطلاق الفضائي (SLS) العملاق التابع لـ"ناسا"، داخل كبسولة "أوريون" المصممة لحمل البشر إلى أعماق الفضاء، في مهمة ستستمر لحوالي 10 أيام لإرسال الطاقم في حلقة دوران حول القمر والعودة بعدها إلى الأرض.

ستكون مهمة "أرتميس 2" أول مهمة مأهولة ضمن برنامج "أرتميس" الضخم التابع لـ"ناسا".

ورغم أن المركبة لن تهبط على سطح القمر، إلا أنها سترسل رواد الفضاء إلى مسافة أبعد من الأرض مما حققته أي رحلة بشرية سابقة، وستختبر أنظمة دعم الحياة في مركبة أوريون، والملاحة، والاتصالات، وأداء درع الحرارة، وفق وكالة "رويترز".

أمضى الطاقم أكثر من عامين في التدريب على المهمة منذ اختيارهم في عام 2023. وهم في حجر صحي روتيني قبل الإطلاق في مركز جونسون للفضاء التابع لـ"ناسا" في هيوستن منذ 18 مارس، ومن المقرر أن ينتقلوا إلى أماكن إقامة رواد الفضاء في فلوريدا استعدادا للإطلاق.

سيصبح غلوفر أول رائد فضاء أسود يسافر إلى محيط القمر. أما كوخ فستكون أول امرأة تقوم بذلك، بينما سيصبح هانسن، الذي لم يسبق له أن سافر إلى الفضاء، أول رائد فضاء غير أميركي يتجاوز مدار الأرض المنخفض باتجاه القمر.

وأوضح وايزمان، قائد المهمة، للصحفيين العام الماضي أن الطاقم مستعد لكل الاحتمالات، قائلا: "عندما نغادر الكوكب، قد نعود إلى المنزل مباشرة، أو نقضي 3 أو 4 أيام حول الأرض، أو قد نذهب إلى القمر، وهذا ما نريد القيام به، لكنها مهمة اختبارية، ونحن مستعدون لكل سيناريو".

تخطط "ناسا" لإطلاق مهمات أخرى في إطار برنامج "أرتميس" في السنوات المقبلة، حيث تعمل على تحقيق وجود بشري مستدام على القمر ومهمات مأهولة مستقبلية إلى المريخ.