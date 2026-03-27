وذكر هويتيان قو، من كلية الطب البيطري بجامعة قانسو الزراعية في لانتشو، والذي قاد فريق الدراسة، في بيان، أن الفيروس البكتيري المعروف باسم "العاثية دبليو5" يعمل "مثل صاروخ موجَّه بدقة، قادر على القضاء على السالمونيلا الضارة الموجودة على مختلف الأطعمة ومواد التغليف، ليظهر إمكانات كبيرة كحارس جديد لسلامة الأغذية".

ووفقا لتقديرات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تتسبب السالمونيلا في إصابة 1.35 مليون شخص، ودخول 26,500 إلى المستشفيات، ووفاة 420 في الولايات المتحدة وحدها كل عام.

وجاء في تقرير نشر بدورية "علم الأحياء الدقيقة التطبيقية والبيئية" أن الفيروس البكتيري "دبليو5" خفّض، في الاختبارات المعملية، مستويات السالمونيلا، وعطّل عمل الأغشية الحيوية التي تتكون نتيجة وجودها على الحليب واللحوم والبيض والأسطح الملامسة للأغذية، في ظل ظروف تخزين تحاكي الواقع.

وقال الباحثون إن الفيروس، باعتباره كيانا بيولوجيا طبيعيا، يوفر حلا "صديقا للبيئة" للتخلص من التلوث، ولا يترك أي بقايا كيميائية ضارة على الأغذية أو في البيئة.

وأضاف الباحثون أن نتائجهم تفتح مسارا جديدا لاستخدام الفيروسات البكتيرية في الحد من مقاومة المضادات الحيوية وتعزيز سلامة الأغذية.

وذكر قو أن الباحثين يدرسون عدة خيارات محتملة للتخلص من التلوث باستخدام الفيروس البكتيري "دبليو5" على طول سلسلة الإمداد الغذائي، من بينها، على سبيل المثال، إضافته إلى علف الماشية، أو استخدامه مطهِّرًا للأسطح في مصانع معالجة اللحوم، أو حتى كرذاذ لحفظ المنتجات الطازجة.