وقالت الوكالة في تقريرها الذي نقلته عن مصادر مطلعة إن هذه الخطوة، المتوقعة ضمن تحديث نظام التشغيل (آي.أو.إس 27) من "أبل"، ستسمح لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ‌التابعة لجهات خارجية بالاندماج مباشرة مع سيري، مما يمكن المستخدمين من توجيه الاستفسارات إلى خدمات مثل ‌جيميناي التابعة ‌لشركة ألفابت أو كلود التابعة لشركة أنثروبيك من داخل المساعد.

ويعد هذا التغيير تحولا مهما في استراتيجية أبل للذكاء الاصطناعي، إذ تسعى ‌الشركة إلى اللحاق بركب ‌نظيراتها في ⁠وادي السيليكون ووضع آيفون كمنصة أوسع للذكاء الاصطناعي.

ويعتبر المساعد سيري، الذي أُطلق لأول مرة منذ أكثر من عقد، عنصرا أساسيا في هذا المسعى الخاص بأبل.

وأفادت ⁠"بلومبرغ نيوز" ‌بأن أبل تطور أدوات تسمح لتطبيقات روبوتات الدردشة ⁠المثبتة عبر متجر التطبيقات الخاص بها بالعمل ⁠مع سيري وميزات أخرى ضمن منصة أبل إنتليجنس.

وسيتمكن المستخدمون من اختيار خدمة الذكاء ⁠الاصطناعي التي تتولى معالجة كل طلب.

وذكر التقرير أن هذا التحديث قد يساعد أبل أيضا على تحقيق المزيد من الإيرادات من خلال الحصول على حصة من الاشتراكات المباعة عبر خدمات الذكاء الاصطناعي التابعة لجهات خارجية.

ومن المتوقع أن تستعرض أبل ميزات البرنامج ‌الجديدة في مؤتمر المطورين العالمي الذي تعقده في يونيو.