وأوضح إسحاقمان، الذي أدى اليمين في ديسمبر الماضي، خلال افتتاح فعاليات استمرت ليوم كامل في مقر ناسا بواشنطن، التغييرات التي يجريها على برنامج القمر الرئيسي "أرتمس"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وقال إسحاقمان للمشاركين: "لا ينبغي أن يتفاجأ أحدا بأننا نوقف مشروع "غيتواي" بصيغته الحالية ونركز على بنية تحتية تدعم العمليات المستدامة على سطح القمر".

وكانت محطة "غيتواي"، التي تم بناء جزء كبير منها بالفعل بالتعاون مع شركتي 'نورثروب غرومان' و"فانتور"، تهدف إلى أن تكون محطة فضائية تدور حول القمر.

وأضاف إسحاقمان: "رغم التحديات الحقيقية المتعلقة بالمعدات والجدول الزمني، يمكننا إعادة استخدام المعدات والتزامات الشركاء الدوليين لدعم أهداف العمل على السطح وبرامج أخرى".

وكان من المقرر أن تعمل محطة "غيتواي" كمنصة بحثية ومحطة انتقال، يستخدمها رواد الفضاء للانتقال إلى مركبات الهبوط قبل النزول إلى سطح القمر.

وتعيد التغييرات التي ألحقها إسحاقمان ببرنامج "أرتمس" تشكيل عقود بمليارات الدولارات، ما يدفع الشركات للتحرك بسرعة أكبر، خاصة أن الصين تتقدم نحو إرسال البشر إلى القمر بحلول عام 2030.