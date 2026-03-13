وقالت لوري غليز، وهي مسؤولة رفيعة في "ناسا"، في مؤتمر صحفي الخميس: "نحن على المسار الصحيح للإطلاق في أقرب وقت ممكن في 1 أبريل ونعمل جاهدين للحاق لذلك التاريخ".

وكان إطلاق مهمة "أرتميس 2" في الأصل مقرراً في فبراير، ولكن تم تأجيلها عدة مرات بسبب عقبات تقنية.

وأضافت: "إنها رحلة اختبارية وليست خالية من المخاطر، ولكن فريقنا بمعداتنا جاهز، ومع ذلك لا يزال لدينا عمل يجب إنجازه"، وفق ما نقلته صحيفة الغارديان البريطانية.

من المتوقع أن تبدأ محاولة الإطلاق يوم الأربعاء 1 أبريل، على أن تتم محاولات إضافية للإطلاق خلال الأيام الستة التي تلي ذلك الموعد، بحسب غليز.

وسيضم طاقم "أرتميس 2" ثلاثة رواد فضاء أميركيين وهم قائد المهمة ريد وايزمان، وفيكتور جلوفر، وكريستينا كوتش، إلى جانب رائد الفضاء الكندي جيرمي هانس.

وأجلت "ناسا" إرسال مهمتها مرتين؛ المرة الأولى في فبراير، والمرة الثانية كانت مقررة في 6 مارس الجاري بسبب خلل في صاروخ الإطلاق.

وبحسب خطط "ناسا"، ستدور مهمة "أرتميس 2" حول الأرض، ومن ثم تغادر المدار في اتجاه القمر دون أن تهبط عليه قبل أن تعود إلى الأرض وتهبط في المحيط.

وأوضحت "ناسا" أن مدى اقتراب المركبة من القمر سيعتمد على توقيت الإطلاق، لأن موقع القمر سيتغير في كل فرصة إطلاق محتملة.

وكانت مهمة "أرتميس 1" قد اقتربت أكثر من القمر وحلقت على ارتفاع 80 ميلا فوق سطحه، لكن "ناسا" أكدت أن "أرتميس 2" ستقرب البشر أكثر إلى سطح القمر مقارنة بما وصل إليه أي إنسان خلال أكثر من 50 عاما الماضية.

وبعدها من المرتقب أن ترسل ناسا مهمة "أرتميس 3"، وبعدها "أرتميس 4" التي ستعيد البشر إلى سطح القمر بحلول أوائل عام 2028.