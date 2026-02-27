لكن مختصين يؤكدون أن هذه الفكرة قد تكون مضللة أو غير ضرورية لغالبية الأشخاص.

وقالت أخصائية التغذية جين برونينغ إن المبدأ العلمي صحيح جزئيا، إذ يحتوي الملح على الصوديوم الذي يساعد الجسم في توازن السوائل، إلا أن معظم الناس يحصلون بالفعل على كفايتهم، بل أكثر من اللازم، من الصوديوم عبر الطعام، ما يجعل إضافة الملح إلى الماء خطوة قد ترفع الاستهلاك اليومي لمستويات غير صحية.

بدوره، أوضح الباحث براندين ماكديرموت أن شرب الماء وحده يكفي للترطيب في حال اتباع نظام غذائي متوازن، مؤكدا أن الجسم لا يحتاج عادةً إلى ملح إضافي لتحقيق هذا الهدف.

وتشير الإرشادات الغذائية الأميركية إلى أن الحد الأقصى الموصى به يوميا من الصوديوم هو 2300 ملغ تقريبا.

ويحذر خبراء من أن الإفراط في الصوديوم يدفع الجسم للاحتفاظ بالسوائل، مما يزيد حجم الدم ويثقل كاهل القلب والأوعية الدموية، ويرتبط على المدى الطويل بارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية وأمراض القلب.

في المقابل، توضح المدربة وخبيرة التغذية ميشيل بيليبتش أن كثرة التبول بعد شرب الماء أمر طبيعي، ولا تعني ضعف الترطيب، مشددة على أن أفضل وسيلة للحفاظ على توازن السوائل تظل بسيطة: شرب الماء بانتظام وتناول غذاء متنوع، بدلاً من الاعتماد على نصائح رائجة غير ضرورية.