وقالت الشركة المصنعة لروبوت الدردشة "كلود" في بيان إنها لا تنسحب من المفاوضات، لكن لغة العقد الجديدة التي تسلمتها من وزارة الدفاع "لم تحرز أي تقدم تقريباً في منع استخدام كلود للمراقبة الجماعية للأميركيين أو في الأسلحة ذاتية التشغيل بالكامل".

وكرر المتحدث باسم البنتاغون أن الجيش يريد استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بأنثروبيك بطرق قانونية، ولن يسمح للشركة بفرض أي قيود قبل الموعد النهائي يوم الجمعة للموافقة على مطالبه.

وتمنع سياسات أنثروبيك استخدام نماذجها، مثل روبوت الدردشة "كلود"، لهذه الأغراض.

وهي الأخيرة بين نظيراتها، حيث يمتلك البنتاغون أيضا عقودا مع غوغل وأوبن إيه آي وشركة "إكس إيه ي" المملوكة لإيلون ماسك - التي لم تزود تقنيتها لشبكة داخلية جديدة للجيش الأميركي.