وتمثل خطوة ديب سيك هذه خروجا عن الممارسات المعتادة في صناعة الذكاء الاصطناعي قبل إطلاق تحديث كبير لنماذج الشركات.

وأضاف ‌المصدران أن الشركة، التي من المتوقع أن تطلق تحديثها الرئيسي التالي (V4)، منحت، ‌بدلا من ذلك، حق الوصول المبكر للموردين المحليين، بما في ذلك هواوي تكنولوجيز.

وعادة ما يشارك مطورو الذكاء الاصطناعي الإصدارات السابقة للنماذج الرئيسية ‌مع شركات تصنيع الرقائق ‌الرائدة ⁠مثل أدفانسد مايكرو ديفايسز لضمان أداء برامجهم بكفاءة على الأجهزة المستخدمة على نطاق واسع.

⁠وعملت ديب سيك ⁠في السابق ‌بشكل وثيق مع الموظفين التقنيين في إنفيديا، إلا أنه بحسب المصدرين فإن الشركة الصينية ⁠لم تمنح حق الوصول، بالنسبة لنموذجها القادم، إلى إنفيديا وإيه إم دي ومنحت شركات ⁠تصنيع الرقائق الصينية، بما في ذلك هواوي، أسبقية لعدة أسابيع لتحسين البرامج الخاصة بمعالجاتها.

جدير بالذكر إلى أنه كان من المتوقع إطلاق النموذج الجديد من ديب سيك في وقت قريب من عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، إلا أن ذلك لم يحدث، كما لا تتوفر معلومات عن التوقيت الدقيق لذلك.