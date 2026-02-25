وتضم السلسلة الجديدة كلا من "غالاكسي إس 26"، و"غالاكسي إس 26 بلس"، و"غالاكسي إس 26 ألترا".

وحسبما ذكرت "سامسونغ"، فإن السلسلة الجديدة من "غالاكسي"، وفرت للمستخدمين عددا من المزايا المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل إدارة الخطط والبحث عن المعلومات، وصولا إلى تحسين المحتوى، وكل ذلك مقابل جهد وخطوات أقل.

وباعتبارها الجيل الثالث من هواتف "سامسونغ" المعززة بالذكاء الاصطناعي، تستطيع هواتف السلسلة الجديدة تنفيذ المهام المعقدة في الخلفية Agentic AI، ما يسمح للمستخدم بالتركيز على النتائج بدلا من آلية عمل التقنية.

كذلك تمكّن الهواتف المستخدمين من تنفيذ المهام متعددة الخطوات تلقائيا، إلى جانب تقليل التفاعل اليدوي، و فهم السياق الشخصي لمن يستخدم الأجهزة.

أما ميزة Now Nudge، فهي تقدم اقتراحات ذكية في الوقت المناسب، فإذا طلب صديق صور رحلة مثلا من المستخدم، يقترح الهاتف الصور تلقائيا من معرض الصور.

وتربط الهواتف أيضا الرسائل بالتقويم والتنبيهات، بينما توفر ميزة Now Brief ملخصات وتنبيهات استباقية، وتذكيرا بالحجوزات والسفر والمواعيد، وتنظيم اليوم بناء على سلوك المستخدم.

وفيما يتعلق بميزة Circle to Search المطوّرة بالتعاون مع "غوغل"، فتتيح التعرف على عدة عناصر داخل الصورة دفعة واحدة، مثل البحث عن الملابس أو المنتجات داخل الصورة نفسها.

ومن التحديثات في سلسلة الهواتف "وكيل المحادثة الذكي Bixby"، الذي يوفر التفاعل باللغة الطبيعية، والتحكم الكامل بالجهاز دون أوامر تقنية دقيقة.

وتدمج الهواتف وكلاء ذكاء اصطناعي متعددين مثل Gemini و Perplexity لتنفيذ المهام عبر زر واحد أو أمر صوتي.

وبالنسبة لمزايا الذكاء الاصطناعي في الكاميرا والتصوير، فتقدم "سامسونغ" نظام تصوير مدعوم بالـ AI ISP، والذي يحسّن ألوان البشرة، ويقدم تفاصيل أدق في الإضاءة المنخفضة، معالجة صور ذكية لحظيا، حسبما ذكرت الشركة على موقعها الإلكتروني.

ويستطيع المستخدمون أيضا تعديل الصور عبر الأوامر النصية، مثل تحويل المشهد من نهار إلى ليل، وإضافة عناصر مفقودة، وإصلاح أجزاء تالفة، وتعديل الملابس داخل الصورة.

وحددت "سامسونغ" سعر جهاز "غالاكسي إس 26" الأساسي في الولايات المتحدة ⁠عند 899 دولارا، بزيادة 4.7 بالمئة عن الطراز ⁠السابق، وسعر جهاز "غالاكسي إس 26 بلس" عند 1099 دولارا، بزيادة 10 بالمئة، وسعر "غالاكسي إس 26 ألترا" عند 1700 دولار.