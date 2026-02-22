وأظهرت الدراسة أن القلي بالهواء أو الخَبز للأطعمة النباتية مع إضافة زيت الزيتون البكر الممتاز يمكن أن يزيد من نسبة الدهون غير المشبعة الصحية، ويقلل من الدهون المشبعة، ويرفع مستويات مضادات الأكسدة، ويحافظ على سلامة البروتين.

زيت الزيتون يعزز القيمة الغذائية للخضروات المطهية

الدراسة، التي نُشرت في مجلة "فود"، تضيف أدلة جديدة إلى الفوائد المعروفة لزيت الزيتون البكر الممتاز، والذي ارتبط منذ سنوات بصحة القلب.

وأجرى باحثون في تشيلي التجربة عبر إعداد 42 قرصاً نباتياً (مشابهة لبرغر الخضروات)، وأضافوا نحو نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون إلى نصفها.

ثم تم طهي الأقراص بطرق مختلفة: الخَبز، والقلي بالهواء، والقلي العميق.

وبعد مقارنة العينات النيئة والمطهية، تبين أن الأقراص التي أُضيف إليها زيت الزيتون وتم خبزها أو قليها بالهواء كانت الأعلى من حيث القيمة الغذائية.

وقالت خبيرة التغذية السريرية كارا بيتس إن الدراسة أظهرت أن القلي بالهواء أو الخَبز مع زيت الزيتون البكر الممتاز يغير "الملف الدهني" للطعام بحيث يزيد الدهون غير المشبعة الصحية، ويخفض الدهون المشبعة، ويرفع مستويات مضادات الأكسدة، مع الحفاظ على سلامة البروتين.

لماذا يُعد الطهي بزيت الزيتون صحياً؟

تتمتع فوائد زيت الزيتون البكر الممتاز بتأثيرات واسعة على عدة أجهزة في الجسم.

وتوضح خبيرة التغذية أليسا رامزي أن زيت الزيتون يحتوي على مضادات أكسدة تساعد على حماية العناصر الغذائية في الخضروات من تأثير الحرارة، وتقلل من تكوّن المركبات الضارة أثناء الطهي.

وأضافت أن الخَبز أو التشويح أو القلي بالهواء باستخدام زيت الزيتون يتيح الاستفادة من هذه الفوائد دون امتصاص كميات زائدة من الزيت، كما يحدث في القلي العميق.

طرق سهلة لاستخدام زيت الزيتون البكر الممتاز

تُعد المقلاة الهوائية خياراً عملياً لمن يضيق وقته ويرغب في إعداد وجبات صحية بسرعة.

ويمكن وضع خضروات مثل القرع، والقرنبيط، والكوسا، والبطاطا الحلوة، والجزر مع رشة من زيت الزيتون في المقلاة الهوائية للحصول على طبق جانبي شهي.

كما تُعد البطاطا المقلية بالهواء مع رذاذ من زيت الزيتون بديلاً صحياً للبطاطا المقلية التقليدية، ويمكن أيضاً تحضير الدجاج المغطى بطبقة خفيفة من الخبز المطحون في المقلاة الهوائية أو الفرن مع قليل من زيت الزيتون للحصول على طبق مقرمش يوفر دهوناً صحية وبروتيناً دون الإفراط في الزيوت.