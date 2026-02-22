وبحسب الدراسة التي نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن اللياقة القلبية التنفسية ترتبط بانخفاض مستويات القلق والغضب، وزيادة المرونة العاطفية، ما يعزز قدرة الفرد على التحكم بردود فعله في الظروف المجهدة.

وشملت الدراسة 40 مشاركا شابا بصحة جيدة، جرى تقسيمهم إلى مجموعتين بحسب مستوى اللياقة البدنية. وعُرض عليهم خلال التجربة مزيج من الصور المحايدة والمزعجة لقياس استجابتهم العاطفية.

وأظهرت النتائج أن جميع المشاركين شعروا بالتوتر بعد مشاهدة الصور المجهدة، إلا أن أصحاب اللياقة الأعلى حافظوا على هدوئهم بشكل ملحوظ، فيما كانت المجموعة الأقل لياقة أكثر عرضة بنسبة 75 بالمئة لتصاعد مشاعر القلق والغضب من مستويات معتدلة إلى مرتفعة.

ونقلت الصحيفة عن الباحثين أن النشاط البدني لا ينعكس فقط على الصحة الجسدية، بل يسهم أيضًا في تعزيز الاستقرار النفسي والقدرة على التكيف مع الضغوط اليومية.