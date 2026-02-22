وبموجب هذا التكامل، أصبح تطبيق جيرم دي إم أول خدمة دردشة خاصة يمكن تشغيلها مباشرة من داخل بلوسكاي.

ووفقا لموقع تك كرانش، فإن الميزة الجديدة تعكس اختلاف المنصات المفتوحة عن شبكات التكنولوجيا الكبرى، إذ تتيح للمطورين إنشاء وظائف وخدمات قابلة للعمل داخل المنصة نفسها، بدلا من اقتصار التطوير على الشركة المالكة فقط.

ويستند التكامل إلى بروتوكول AT Protocol الذي يقوم عليه نظام بلوسكاي.

وكانت المنصة قد كشفت في وقت سابق من الشهر عن التجربة، موضحة أن المستخدمين سيتمكنون من إضافة زر إلى ملفاتهم الشخصية يسمح للآخرين بمراسلتهم ضمن بيئة مشفّرة بالكامل.

وفي الوقت نفسه، يتوافر التطبيق المستقل من جيرم بنسخة تجريبية عامة على نظام iOS في أميركا الشمالية وأوروبا، وقد سجّل آلاف التنزيلات، بينما ارتفع عدد المستخدمين النشطين يوميا خمسة أضعاف بعد إعلان الدمج.

وتقع شركة جيرم في ولاية كاليفورنيا، وقد أسستها الباحثة في مجال الاتصالات تيسا براون التي سبق لها التدريس في جامعة ستانفورد، إلى جانب المهندس مارك شو المتخصص في تقنيات الخصوصية.

وتقول الشركة إن هدف التطبيق تقديم بديل حديث لمنصات المراسلة المشفرة مثل سيغنال وواتساب وiMessage، عبر الاعتماد على تقنيات تشفير أكثر تطوراً.