كما تسهم أليافه الغذائية في تحسين عملية الهضم والحد من مشكلات الإمساك.

دعم غذائي متكامل

ويُعد الحليب مكمّلا غذائيا مهما عند تناوله مع التمر، لاحتوائه على بروتين عالي الجودة وكالسيوم، إلى جانب فيتامينات أساسية مثل "ب12" و"د"، فضلا عن معادن كالبوتاسيوم والمغنيسيوم، ما يساعد الجسم على تعويض السوائل والأملاح المفقودة خلال الصيام.

فوائد للقلب والمناعة

ويحتوي التمر على مضادات أكسدة تدعم جهاز المناعة، بينما يسهم البوتاسيوم في تنظيم ضغط الدم، وتساعد الألياف على تعزيز صحة القلب عبر خفض مستويات الكوليسترول الضار.

ويؤكد خبراء تغذية أن تناول كوب من التمر بالحليب باعتدال يُعد خيارا صحيا ومتوازنا لبدء وجبة الإفطار في رمضان، إذ يجمع بين الطاقة السريعة والعناصر الغذائية الضرورية لاستعادة النشاط.