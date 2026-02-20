وذكر الباحثون في مجلة "سيل ميتابوليزم"، الخميس، أنه في الظروف التي تنخفض فيها مستويات الأكسجين، مثل تلك الموجودة على المرتفعات العالية، يمكن أن تغير خلايا الدم ​الحمراء عملية التمثيل الغذائي لتمتص السكر من مجرى الدم وتتحول إلى "إسفنج غلوكوز".

وفي المرتفعات العالية، ‌تمنح القدرة على حمل المزيد من الجلوكوز خلايا الدم الحمراء طاقة إضافية لتوصيل الأكسجين لأنحاء الجسم بشكل أكثر ‌كفاءة، وأضاف التقرير ‌أن لهذا تأثيرا جانبيا مفيدا يتمثل في خفض مستويات السكر في الدم.

وفي تجارب سابقة، لاحظ الباحثون أن الفئران التي تتنفس هواء منخفض الأكسجين لديها مستويات غلوكوز في الدم أقل بكثير من المعدل الطبيعي، وهذا يعني أن الحيوانات تستهلك ‌الغلوكوز بسرعة بعد تناول الطعام، مما يقلل ‌من خطر إصابتها ⁠بمرض السكري.

وقالت مؤلفة الدراسة يولاندا مارتي ماتيوس من معاهد "غلادستون" في سان فرانسيسكو، في بيان: "عندما أعطينا السكر (لهذه الفئران)، اختفى من مجرى الدم على الفور تقريبا".

وأضافت: "فحصنا العضلات ⁠والدماغ والكبد لكن ‌لم نجد في هذه الأعضاء، مما يفسر ما كان يحدث".

وفي نهاية المطاف، ⁠خلص فريقها إلى أن خلايا الدم الحمراء "بالوعة الغلوكوز"، ⁠وهو مصطلح يستخدم لوصف أي شيء يسحب ويستخدم الكثير من الغلوكوز من الدم.

وفي ظروف انخفاض ​الأكسجين، لم تنتج الفئران خلايا ⁠دم حمراء أكثر بكثير فحسب، بل واستهلكت كل خلية كمية من الغلوكوز أكبر من تلك التي تنتجها خلايا الدم الحمراء في مستويات الأكسجين العادية.

واختبر الباحثون ​بعد ذلك عقارا طوروه يسمى "هايبوكسيستات"، يحاكي تأثيرات الهواء منخفض الأكسجين.

وقالوا إن الدواء قلب تماما ارتفاع السكر في الدم لدى الفئران المصابة بالسكري، وكان فعالا أكثر من الأدوية الموجودة حاليا.

وقالت آيشا غاين المشاركة في الدراسة، وهي ​أيضا ‌من معاهد "غلادستون"، في بيان: "يفتح هذا الاكتشاف الباب للتفكير في علاجات لمرض السكري بطريقة مختلفة تماما، من خلال تجنيد خلايا الدم الحمراء وتحويلها لبالوعات لتصريف الغلوكوز".