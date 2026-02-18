وقدم موقع "فيري ويل هيلث"، استنادا إلى دراسة وأبحاث، التغييرات التي تطرأ على الجسم عند التوقف عن تناول الخضراوات والفواكه.

نقص العناصر الغذائية

الفواكه والخضراوات هي المصدر الرئيسي للفيتامينات والمعادن مثل الفيتامين "سي" والفيتامين "إي" وحمض الفوليك والبوتاسيوم، التي تدعم وظائف الجسم الأساسية، ومن دونها يصعب تلبية الحاجة اليومية للجسم.

تدهور صحة الجهاز الهضمي

تلعب الألياف دورا محوريا في صحة الجهاز الهضمي، وتعد الفواكه والخضروات مصدرا طبيعيا لها.

ويؤدي انخفاض الألياف إلى الإمساك، وخلل في حركة الأمعاء، والانتفاخ، وقلة البكتيريا المعوية.

الإصابة بأمراض القلب

يرتبط تناول الفواكه والخضراوات بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ويساعد البوتاسيوم والمغنيسيوم، اللذان توفرهما الفواكه والخضروات، على تنظيم ضغط الدم، فيما تساعد الألياف على تخفيض الكوليسترول الضار، وتعمل مضادات الأكسدة والمركبات النباتية على تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي.

ضعف التحكم في سكر الدم

تلعب الفواكه والخضراوات دورا هاما في دعم استقرار الدم عبر إبطاء الهضم وامتصاص الجلوكوز، كما تقلل أليافها الارتفاعات السكرية الحادة بعد تناول الوجبات.

وعند الاستغناء عن الفواكه والخضراوات تحدث تقلبات حادة في سكر الدم، ومع مرور الوقت قد يصاب الشخص بمقاومة الإنسولين ويزيد خطر إصابته بالسكري من النوع الثاني.

إضعاف الجهاز المناعي

توجد عدد من العناصر الغذائية الضرورية للمناعة في الفواكه والخضروات مثل الفيتامينات "أي" و"سي" وإضافة إلى مضادات الأكسدة.

وقد يؤدي قلة تناول هذه العناصر إلى تقليل قدرة الجسم على مقاومة العدوى والتعافي من المرض.

تدهور صحة الجلد والشعر والعينين

تدعم المركبات التي توفرها الخضروات والفواكه صحة الجلد والبصر ونمو الشعر.

ويساعد الفيتامين "أي" في دعم البصر، بينما يعد الفيتامين "سي" الأساس لإنتاج الكولاجين الضروري للبشرة.

وقد يؤدي قلة تناول هذه المركبات إلى جفاف وبهتان الجلد، وبطء التئام الجروح، وهشاشة الشعر، واضطرابات الرؤية.

وتوفر الفواكه والخضراوات المركبات الضرورية لتنظيم الالتهاب، وإصلاح الحمض النووي، وشيخوخة الخلايا.