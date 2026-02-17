وأظهرت الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية "Neurolmage" المتخصصة في طب الأعصاب أن الحصول على غفوة قصيرة خلال فترة بعد الظهر تعيد ضبط الوصلات العصبية بين خلايا المخ وتتيح لها القدرة على تخزين معلومات جديدة، وأن هذه الخاصية لا تتطلب بالضرورة الحصول على قسط وافر من النوم خلال ساعات الليل.

وتكمن فكرة هذه الدراسة التي أجراها باحثون من جامعتي فرايبرج الألمانية وجنيف السويسرية في أن المخ يقوم بتعزيز وصلات الاتصال بين الخلايا أثناء معالجة الأفكار والتجارب والمشاهدات على مدار اليوم مما يعزز لية التعلم.

ولكن تراكم هذه المعلومات يقلل من مرونة المخ ويجعله أقل قدرة على استيعاب المزيد من الخبرات، غير أن الحصول على فترة نوم قصيرة في منتصف اليوم يجعل المخ يستعيد نشاطه واستعداده للتعلم مجددا.

ويقول الباحث كريستوف نيسن، مدير مركز أبحاث النوم التابع لجامعة فرايبرج الألمانية في تصريحات للموقع الإلكتروني "سايتيك ديلي" المتخصص في الأبحاث العلمية إن "هذه النتائج تشير إلى أن فترات النوم، حتى لو كانت لفنرة قصيرة، تساعد في تعزيز قدرة المخ على استيعاب معلومات جديدة".

وأضاف الباحث كاي شبيجلهالدر رئيس أبحاث النوم في قسم الأمراض النفسية بجامعة فرايبرج إن "هذه الدراسة تساعد في إدراك أهمية فترات النوم القصيرة من أجل التعافي الذهني حيث أن الحصول على فترة نوم قصيرة تجعلك تفكر بشكل اوضح، وأكثر قدرة على العمل بتركيز".