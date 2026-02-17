وفي أواخر الشهر السابع من الحمل، شخّصت إصابة الجنين بمتلازمة "كاسباخ يريت" التي قد تؤدّي إلى الوفاة، في مستشفى في مولوز في شرق فرنسا.

وكانت كتلة عند مستوى الرقبة "تعرقل تنفّس الجنين"، بحسب ما قال الطبيب كريس مينيلا خلال مؤتمر صحفي الإثنين في مستشفى الأم والطفل في مولوز.

وكان الورم ينمو بسرعة وصولا إلى وجه الجنين بحسب مينيلا.

واقترح مركز متخصص في هذه الأمراض النادرة في ليون اللجوء إلى علاج سابق للولادة يحدّ من تشكّل الأوعية الدموية الجديدة بواسطة دواء سيروليموس تحت إشراف البروفسور لوران غيبو.

وأعطي الدواء للوالدة عبر الفم واجتاز حاجز المشيمة وصولا إلى الجنين، ما سمح بكبح نموّ الورم.

وولد عيسى في 14 نوفمبر 2025 إثر عملية قيصرية، وهو اليوم رضيع يقظ وبشوش في شهره الثالث.

وقالت والدة عيسى فيفيان إنه طفلها "بالرغم من الورم، يأكل وينمو جيدا".

ويخضع عيسى لمتابعة منتظمة في المستشفى وما زال يتلقى العلاج بالسيروليموس.