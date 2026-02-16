وأوضحت أخصائية التغذية مندهي هار، في تصريحات لموقع فيري ويل هيلث، أن الزبادي يحتوي على بكتيريا نافعة تعمل كبروبيوتيك في الأمعاء الدقيقة، ما يعزز صحة الجهاز الهضمي.

لكنها شددت على ضرورة قراءة بطاقة القيم الغذائية وقائمة المكونات، لأن تركيبة المنتجات تختلف من نوع لآخر، وقد تتضمن إضافات مثل النشا أو النكهات والألوان الصناعية، وهي مكونات لا تضر عادة لكنها لا تقدم فائدة غذائية تُذكر.

ونصحت هار باختيار الزبادي الطبيعي غير المحلى لتقليل استهلاك السكر، مع إمكانية إضافة كمية صغيرة من السكر أو شراب القيقب أو الفاكهة الطازجة حسب الرغبة. كما أكدت أهمية الانتباه إلى السكريات المضافة في الأنواع المنكهة، لأنها قد ترفع مستويات السكر في الدم فوق ما يسببه سكر اللاكتوز الطبيعي.

وأضافت أن البروتين الموجود في الزبادي يساعد على تعزيز الشعور بالشبع لفترة أطول عبر إبطاء عملية الهضم، ما يجعله خيارا جيدا للحفاظ على طاقة مستقرة والتحكم في مستويات السكر.

كما أشارت إلى أن الزبادي النباتي المصنوع من حليب الصويا أو اللوز أو الكاجو قد يكون بديلاً مناسبا لمن يتجنبون منتجات الألبان، مع ضرورة مراعاة محتواه من الدهون والسعرات الحرارية.

وختمت الأخصائية بالتأكيد على أنه لا يوجد نوع واحد مثالي للجميع، إذ يعتمد الاختيار الأفضل على احتياجات الشخص الغذائية وأهدافه الصحية وحجم الحصة التي يتناولها.