أفضل وقت لتناول المكسرات من أجل الطاقة

استنادا إلى دراسات وبحوث، ذكر موقع "فيري ويل هيلث" أن أفضل وقت لتناول المكسرات للحصول على الطاقة هو في الصباح أو في منتصف اليوم.

فالمكسرات غنية بالدهون الصحية والبروتين والعناصر الغذائية مثل المغنيسيوم والفيتامينات، التي تساعد الجسم على تحويل الطعام إلى طاقة.

كما تمنح المكسرات طاقة ثابتة تدوم طوال اليوم، وليس لها أي تأثير حاد على مستويات السكر في الدم مثل الوجبات الخفيفة الأخرى.

وأظهرت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين أضافوا المكسرات إلى إفطارهم أو تناولوها كوجبة خفيفة في الصباح، كانت مستويات سكر الدم ومستويات الطاقة متوازنة لديهم طوال اليوم.

أفضل وقت لتناول المكسرات لصحة القلب

تشير الدراسات إلى أن تناول المكسرات بانتظام، وليس في وقت محدد، هو أفضل نمط لضمان استفادة القلب من فوائد هذه الوجبة.

وتشمل فوائد تناول المكسرات في نظام غذائي متوازن خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة بسببها، وانخفاض خطر الوفاة بالسكتة الدماغية والإصابة بالرجفان الأذيني.

كما بينت الدراسة أن مكسرات الأشجار مثل اللوز والكاجو والفستق تساعد على خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية التي تزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

أفضل وقت لإنقاص الوزن

يوصي الخبراء بتناول حفنة من المكسرات، حوالي 30 غراما، قبل وجبة الغداء أو العشاء بنحو 30 دقيقة، لمساعدة الجسم على التحكم في الشهية.

ويساعد تناول المكسرات قبل الوجبات على استهلاك سعرات حرارية أقل، إذ تساعد الألياف والبروتينات والدهون التي توفرها المكسرات على تحفيز الشعور بالشبع وإطالته.

ماذا عن الدماغ؟

لا يوجد وقت محدد من اليوم ثبت أنه الأفضل لتناول المكسرات من أجل صحة الدماغ، ولكن تناولها باستمرار كجزء من نظام غذائي متوازن يعد أفضل خيار.

فالمكسرات غنية بفيتامين "إي" وأحماض الأوميغا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة التي تحمي الدماغ مع التقدم في السن.

ما هي الكمية المناسبة؟

رغم أن المكسرات وجبة خفيفة صحية، فإنه من الضروري الانتباه إلى حجم الحصة اليومية، ويوصى بعدم تجاوز 30 غراما يوميا، أو ما يعادل 20 حبة لوز، و15 حبة كاجو، و40 حبة فول سوداني