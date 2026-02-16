تلعب فيتامينات مجموعة ب أدوارا أساسية في الجسم مثل دعم الطاقة ووظائف الأعصاب وتكوين خلايا الدم، ولأنها تُطرح طبيعيًا عبر البول يحتاج الجسم إلى تعويضها يوميًا عبر الغذاء.
ويمكن الحصول عليها من مصادر كثيرة مثل اللحوم والسمك والبيض والألبان والبقوليات والحبوب المدعّمة والخضار الورقية والمكسرات والبذور.
فيما يلي 7 خيارات غذائية تُعد من أغنى المصادر:
- كبد البقر.
- الأسماك الدهنية والتونة.
- السبانخ.
- البيض.
- الدجاج واللحم البقري.
- الحليب ومنتجات الألبان.
- بذور دوّار الشمس.
وينصح خبراء التغذية بالحصول على فيتامينات مجموعة ب من مصادر طبيعية ومتوازنة قدر الإمكان، مع استشارة الطبيب قبل البدء أو التوقف عن تناول أي مكمل غذائي، خاصة لمن يتبعون نظاما نباتيا صارما أو يعانون من مشكلات في امتصاص العناصر الغذائية.
وتختلف فيتامينات مجموعة ب في وظائفها داخل الجسم، فمثلًا:
- فيتامين ب 1 (الثيامين) يساهم في تحويل الغذاء إلى طاقة.
- فيتامين ب 2 (الريبوفلافين) يدعم صحة الجلد والعينين.
- فيتامين ب 3 (النياسين) يساعد في تحسين وظائف الجهاز العصبي والهضمي.
- فيتامين ب 6 يلعب دورًا مهمًا في إنتاج النواقل العصبية.
- فيتامين ب 9 (الفولات) ضروري لتكوين الحمض النووي، ويُعد مهمًا بشكل خاص للحوامل.
- فيتامين ب 12 أساسي لتكوين خلايا الدم الحمراء وصحة الأعصاب.