ويمكن الحصول عليها من مصادر كثيرة مثل اللحوم والسمك والبيض والألبان والبقوليات والحبوب المدعّمة والخضار الورقية والمكسرات والبذور.

فيما يلي 7 خيارات غذائية تُعد من أغنى المصادر:

كبد البقر.

الأسماك الدهنية والتونة.

السبانخ.

البيض.

الدجاج واللحم البقري.

الحليب ومنتجات الألبان.

بذور دوّار الشمس.

وينصح خبراء التغذية بالحصول على فيتامينات مجموعة ب من مصادر طبيعية ومتوازنة قدر الإمكان، مع استشارة الطبيب قبل البدء أو التوقف عن تناول أي مكمل غذائي، خاصة لمن يتبعون نظاما نباتيا صارما أو يعانون من مشكلات في امتصاص العناصر الغذائية.

وتختلف فيتامينات مجموعة ب في وظائفها داخل الجسم، فمثلًا: