وتحدث هذه الحالة، التي تعرف باسم طيف المشيمة الملتصقة، عندما تلتصق المشيمة بعمق شديد بجدار الرحم ولا تنفصل بعد الولادة، مما يؤدي إلى نزيف حاد بعد الولادة وأحيانا إلى استئصال الرحم وحتى الوفاة.

وأشار مطورو البرنامج الجديد في عرض تقديمي خلال ​اجتماع جمعية طب الأم والجنين في لاس فيغاس، إلى أنه يجري تشخيص حوالي 30 بالمئة فقط من النساء اللاتي ‌يعانين هذه الحالة مسبقا لأنها ربما لا ترصد في فحوص التصوير بالموجات فوق الصوتية.

ومن خلال تحليل بيانات التصوير بالموجات ‌فوق الصوتية التي جمعت أثناء ‌الحمل لدى 113 امرأة معرضة للخطر بسبب إجراء عملية قيصرية سابقة أو بعض العوامل الأخرى المسببة، تمكن البرنامج من تحديد جميع حالات طيف المشيمة الملتصقة بشكل صحيح، و75 بالمئة من حالات الحمل التي لا تعاني طيف المشيمة الملتصقة.

وبشكل عام، تبين أن 82 بالمئة ‌ممن جاءت نتيجتهن إيجابية مصابات فعليا بالحالة، بينما ‌كانت جميع من ⁠جاءت نتيجتهن سلبية غير مصابات بها.

وجرى تدريب البرنامج على التنبؤ بحالة طيف المشيمة الملتصقة من خلال الجمع بين بيانات التصوير بالموجات فوق الصوتية للمرضى والعمليات القيصرية السابقة وحالة المشيمة المنزاحة، وهي حالة تكون فيها المشيمة إما مسدودة أو ⁠قريبة من عنق الرحم، ‌مما قد يزيد من خطر الإصابة بطيف المشيمة الملتصقة.

وقالت ألكسندرا هامركويست الباحثة الرئيسية ⁠في الدراسة من كلية بايلور للطب في تكساس: "فريقنا متحمس جدا ⁠لما قد يترتب على هذا النموذج من آثار سريرية تساعد على التشخيص الدقيق وفي الوقت المناسب لطيف المشيمة الملتصقة".

وأنجبت جميع ​النساء المشاركات في الدراسة في مستشفى ⁠تكساس للأطفال، في الفترة من 2018 ​إلى 2025.

وقال الباحث المشارك هندريك لومبارد من كلية بايلور: "خطوتنا التالية هي إجراء دراسة مستقبلية في ظروف أكثر واقعية".

وأضاف لومبارد أن ​البحث ربما يقود أيضا إلى تطوير أداة تحر بسيطة تساعد على تحديد النساء اللواتي قد يحتجن إلى إحالة طبية لإجراء تصوير بالموجات فوق الصوتية أكثر تفصيلا.

وأوضح: "نريد كذلك توسيع استخدام التصوير، ليس فقط للمساعدة في التحري، بل لدراسة إمكانية استخدامه أيضا كأداة للتخطيط ​الجراحي".

وتعمل ‌فرق أخرى أيضا على تطوير برامج تعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد طيف المشيمة الملتصقة، لكن لم تحصل أي ​منها حتى الآن على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية.