وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، يعتقد الباحثون أنهم تمكنوا من حل اللغز، إذ تبين أن الحجر هو لوحة لعبة أثرية، كما أنهم استنتجوا قواعدها المحتملة.

ويتميز الحجر الجيري الدائري بخطوط مستقيمة وقطرية محفورة على سطحه. وباستخدام تقنيات التصوير ثلاثي الأبعاد، اكتشف العلماء أن بعض الخطوط أعمق من غيرها، ما يشير إلى أن قطعا كانت تُحرّك فوقها، وأن بعضها استُخدم أكثر من الآخر.

وقال عالم الآثار في جامعة لايدن، والتر كريست، المتخصص في الألعاب القديمة: "يمكننا رؤية آثار تآكل على طول الخطوط على الحجر، تماما في الأماكن التي يمكن أن تنزلق فيها القطع".

وفي مرحلة لاحقة، استعان باحثون في جامعة ماستريخت ببرنامج ذكاء اصطناعي قادر على استنتاج قواعد الألعاب القديمة، ودربوا النظام الذي أطلق عليه اسم "لودي" على قواعد نحو 100 لعبة قديمة من المنطقة نفسها التي عُثر فيها على الحجر الروماني.

وأوضح دينيس سومرز من جامعة ماستريخت أن الحاسوب "أنتج عشرات المجموعات المحتملة من القواعد، ثم لعب اللعبة ضد نفسه وحدد عددا قليلا من النسخ التي تعد ممتعة للبشر".

وبعد ذلك، قارن الباحثون القواعد المحتملة بآثار التآكل على الحجر لتحديد أكثر أنماط الحركات ترجيحا في اللعبة، مع التأكيد على أن البرنامج سيجد دائما قواعد للعبة إذا عُرض عليه نمط خطوط مشابه، ما يعني عدم الجزم بأن الرومان لعبوا بها بالطريقة نفسها.

وخلصت الدراسة إلى أن هدف اللعبة كان مطاردة قطع الخصم ومحاصرتها في أقل عدد ممكن من الحركات

وقد نُشرت نتائج البحث والقواعد المحتملة في مجلة "Antiquity".