واكتشف خبراء من معهد "سيلنت سبرينغ" بولاية ماساتشوستس الأميركية مواد كيميائية خطيرة في هذه المنتجات، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفحص الفريق 43 منتجا شائعا يباع عبر الإنترنت، وأظهرت التحاليل وجود عشرات المواد في هذه الوصلات، من بينها مواد مطابقة للاشتعال، والفثالات، والمبيدات الحشرية، ورباعي كلورو الإيثان، ومركبات القصدير العضوية.

وربطت أبحاث سابقة هذه المواد بالإصابة بالسرطان، والاضطرابات الهرمونية، ومشكلات النمو، والتأثير على الجهاز المناعي.

وقالت إليسيا فرانكلين، الباحثة الرئيسية في الدراسة: "نادرا ما تفصح الشركات عن المواد الكيميائية المستخدمة لتحقيق هذه الخصائص، ما يترك المستهلكين في جهل بالمخاطر الصحية الناتجة عن الاستخدام الطويل الأمد".

وأضافت: "هذه الألياف تكون مباشرة على فروة الرأس والرقبة، وعند تسخينها وتصفيفها يمكن أن تطلق مواد كيميائية في الهواء قد يستنشقها المستخدم".

وأوضحت فرانكلين: "بينما وجدت تقارير سابقة بعض المواد المثيرة للقلق في وصلات الشعر، ما زال هناك الكثير مما لا نعرفه عن تركيبتها الكيميائية العامة. أردنا الحصول على صورة أوضح عن حجم المشكلة".

ورغم الانتشار الواسع لهذه الوصلات، خاصة بين المشاهير مثل إيفانكا ترامب وتايلور سويفت، فإن الأبحاث حول مخاطرها الصحية المحتملة قليلة جدا.

وتضاف مثبطات اللهب لمنع الاشتعال، لكنها تشكل مخاطر صحية كبيرة تشمل السرطان، والتسمم العصبي، واضطراب الهرمونات.

أما الفثالات فتستخدم لجعل البلاستيك أكثر مرونة، لكنها مرتبطة أيضا بمشكلات هرمونية.

أما رباعي كلورو الإيثان فهو مذيب صناعي شديد السمية يمكن أن يسبب تلف الكبد وتثبيط الجهاز العصبي المركزي.

وأوردت فرانكلين: "تفاجأنا بشكل خاص بوجود مركبات القصدير العضوية، فهي تُستخدم عادة كمثبتات للحرارة في مادة "بي في سي"، وقد ارتبطت بتهيج الجلد، وهو شكوى شائعة لدى مستخدمي وصلات الشعر".

وخلصت الباحثة إلى أن هذه النتائج تؤكد وجود حاجة ملحة إلى رقابة أقوى لحماية المستهلكين ودفع الشركات إلى الاستثمار في منتجات أكثر أمانا.