وتنص البراءة، التي مُنحت للشركة في أواخر ديسمبر، على إمكانية استخدام نموذج لغوي كبير لمحاكاة سلوك المستخدم على المنصة، مثل الرد على المنشورات أو التفاعل مع المحتوى، سواء في حال غيابه المؤقت أو وفاته.

وجاء في نص البراءة أن النموذج يمكن أن يُستخدم "لمحاكاة المستخدم عندما يكون غائبًا عن النظام الاجتماعي، على سبيل المثال عند أخذه استراحة طويلة أو إذا كان متوفى".

ويُدرج اسم أندرو بوسورث، كبير مسؤولي التكنولوجيا في "ميتا"، كمؤلف رئيسي للبراءة التي تم التقدم بها لأول مرة عام 2023.

لكن متحدثًا باسم الشركة أكد لموقع "بيزنس إنسايدر" أن "ميتا لا تعتزم المضي قدمًا في هذا المثال"، مشيرًا إلى أن حصول الشركة على براءة اختراع لا يعني بالضرورة تطوير التقنية أو إطلاقها فعليا.

كيف ستعمل التقنية؟

بحسب البراءة، سيتم تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي على بيانات المستخدم الخاصة، بما في ذلك نشاطه السابق على المنصة من تعليقات وإعجابات ومنشورات، بهدف إنشاء نسخة رقمية قادرة على محاكاة أسلوبه في التفاعل.

ويمكن لهذه "النسخة الرقمية" الإعجاب بمنشورات الآخرين أو الرد على الرسائل الخاصة، بل وحتى محاكاة مكالمات صوتية أو مرئية.

وترى الشركة أن مثل هذه التقنية قد تكون مفيدة للمؤثرين وصنّاع المحتوى الذين يعتمدون على حضورهم المستمر على المنصات، في حال أرادوا أخذ استراحة.

بين التكنولوجيا والحزن

إلا أن الفكرة تثير تساؤلات أخلاقية وقانونية واسعة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمحاكاة أشخاص متوفين.

وقالت إدينا هاربينجا، أستاذة القانون بجامعة برمنغهام والمتخصصة في الحقوق الرقمية والخصوصية بعد الوفاة، إن مثل هذه التقنيات "تمس قضايا قانونية واجتماعية وأخلاقية عميقة".

من جهته، عبّر جوزيف ديفيس، أستاذ علم الاجتماع بجامعة فيرجينيا، عن قلقه من تأثير مثل هذه الأدوات على تجربة الحزن، قائلاً إن من مهام الحداد "مواجهة الفقدان الحقيقي"، مضيفًا: "دعوا الموتى يبقون موتى. فكرة إعادتهم تبدو كأنها إعادة للحياة، لكنها ليست كذلك، وهذا يخلق التباسًا".

وتندرج هذه الفكرة ضمن ما يُعرف بـ"تقنيات الحزن" أو "روبوتات الموت"، وهي فئة ناشئة من التطبيقات التي تسعى إلى تخليد الذكرى الرقمية للأشخاص بعد وفاتهم.

وكانت "فيسبوك" قد أطلقت قبل سنوات أدوات تتيح تعيين "جهة اتصال إرث" لإدارة الحساب بعد الوفاة. كما ناقش مارك زوكربيرغ في مقابلة عام 2023 فكرة استخدام صور رمزية افتراضية للأشخاص المتوفين.