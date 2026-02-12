وأوضحت الدراسة التي حملت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات: كيف يُمكن لمؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي تحويل زخم الذكاء الاصطناعي إلى قيمة مُستدامة على نطاق واسع"، واستندت إلى استطلاع آراء 200 من القيادات التنفيذية العليا، وتقييم 41 قدرة رقمية في 7 قطاعات، أن 37 بالمئة من المؤسسات في الإمارات وصلت بالفعل إلى مرحلة "التوسع" في النضج الرقمي.

واعتبرت الدراسة أن وصول الإمارات إلى مرحلة "التوسع" في النضج الرقمي، يعكس تحولا حاسما من المشاريع التجريبية المحدودة إلى التطبيق الشامل، لتتصدر الدولة المشهد إقليميا بمتوسط درجة نضج بلغ 46 نقطة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وفي تعليقه على هذه النتائج، أكد الدكتور لارس ليتّغ، المدير الإداري والشريك ورئيس قسم التكنولوجيا والمزايا الرقمية لمنطقة الشرق الأوسط في مجموعة بوسطن كونسلتينغ غروب، أن التقدم اللافت لدولة الإمارات كسوق متطورة، وتصنيف نسبة كبيرة من مؤسساتها ضمن فئة الرواد، يعكس بشكل مباشر قوة الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية، والالتزام الراسخ باستراتيجية الذكاء الاصطناعي 2031.

وأوضح ليتّغ أن المؤسسات المصنفة كـ"رواد" في الخليج، تحقق عوائد إجمالية للمساهمين أعلى بمقدار 1.7 مرة، وهوامش أرباح تشغيلية أعلى بنسبة 1.5 مرة مقارنة بنظيراتها الأبطأ في التبني.