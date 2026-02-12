وقال الشيخ طحنون بن زايد في منشور على حسابه بمنصة "إكس": "التقيت بدينا باول، رئيسة شركة ميتا ونائبة رئيس مجلس الإدارة، وألكسندر وانغ، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي، ودانيال غروس، الشريك في قيادة مبادرة الحوسبة في ميتا".

وأضاف: "ناقشنا تطورات الذكاء الاصطناعي ودوره المتنامي في دعم مختلف القطاعات".

وتابع قائلا: "تبادلنا وجهات النظر حول الشراكة بين أبوظبي وميتا، واستعرضنا فرص التعاون المستقبلية التي تسهم في تطوير منظومات الابتكار وتعزيز الاستفادة المستدامة من التقنيات المتقدمة".