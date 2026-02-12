التقى الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات، الأربعاء، برئيسة شركة "ميتا" ونائبة رئيس مجلس الإدارة دينا باول.
وقال الشيخ طحنون بن زايد في منشور على حسابه بمنصة "إكس": "التقيت بدينا باول، رئيسة شركة ميتا ونائبة رئيس مجلس الإدارة، وألكسندر وانغ، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي، ودانيال غروس، الشريك في قيادة مبادرة الحوسبة في ميتا".
وأضاف: "ناقشنا تطورات الذكاء الاصطناعي ودوره المتنامي في دعم مختلف القطاعات".
وتابع قائلا: "تبادلنا وجهات النظر حول الشراكة بين أبوظبي وميتا، واستعرضنا فرص التعاون المستقبلية التي تسهم في تطوير منظومات الابتكار وتعزيز الاستفادة المستدامة من التقنيات المتقدمة".