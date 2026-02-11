وبحسب موقع "فيري ويل هيلث" يساعد تقليل استهلاك الملح لمدة أسبوع واحد على خفض ضغط الدم بدرجة مشابهة للأدوية الشائعة لخفض ضغط الدم.

وفي دراسة أُجريت عام 2023، طلب من كبار السن اتباع نظام غذائي منخفض الصوديوم وتناول 500 ملغ من الصوديوم يوميا لمدة أسبوع.

وبعد التجربة، لاحظ الباحثون أن النظام منخفض الصوديوم أدى إلى انخفاض ضغط الدم الانقباضي بمقدار ستة مليمترات زئبق.

كما لاحظ الباحثون انخفاضا مشابها لدى الأشخاص ذوي ضغط الدم الطبيعي والمصابين بارتفاع ضغط الدم، سواء المعالجين وغير المعالجين.

كيف يرفع الملح ضغط الدم؟

يتكون ملح الطعام من حوالي 40 بالمئة من الصوديوم و60 بالمئة من الكلوريد.

ويجذب الصوديوم الماء، وفي حال استهلاكه بكميات كبيرة يحتفظ الجسم بالماء، ما يؤدي إلى زيادة حجم الدم وزيادة الضغط على الأوعية الدموية، وبالتالي ارتفاع ضغط الدم.

ما كمية الصوديوم التي يجب تناولها؟

يحتاج الجسم إلى كمية من الصوديوم يوميا ليعمل بشكل طبيعي، لكن ليس بمقدار 3500 ملغ التي يستهلكها معظم الناس.

وليس الملح هو المصدر الوحيد للصوديوم، إذ يمكن أن يوجد في اللحوم المصنعة، والخبز، والوجبات المجمدة، والمشروبات المعلبة.

نصائح لكبح تناول الملح

تحضير الوجبات في المنزل للتحكم في كمية الملح المضاف.

استبدال الملح بالتوابل أو البدائل الخالية من الصوديوم.

الحد من تناول الأطعمة المحفوظة أو المصنعة.

شطف الأطعمة المعلبة مثل التونة أو الفاصولياء لتقليل الصوديوم.

استخدام الأعشاب والبهارات لإضافة النكهة بدل الملح.

اختيار المنتجات قليلة الصوديوم.

غير أن تناول الأدوية وتقليل الملح ليسا الحلين الوحيدين لخفض ضغط الدم، وينصح مقدمو الرعاية الصحية بـ: