وقال متحدث باسم "أوبن إيه آي" لموقع "أكسيوس": "هدفنا هو أن تدعم الإعلانات إتاحة الوصول على نطاق أوسع إلى ميزات أقوى في شات جي بي تي، مع الحفاظ على الثقة التي يضعها الناس في شات جي بي تي للمهام المهمة والشخصية".

وتؤكد الشركه أن الإعلانات لن تؤثر على إجابات شات جي بي تي، التي ستظل مركزة على ما هو "الأكثر فائدة".

وأوضحت الشركة أن الإعلانات لن تعرض على المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، كما أنها لن تظهر عند الحديث عن مواضيع حسّاسه مثل الصحة والصحة النفسية والسياسة.

وستعرض الإعلانات بناء على محادثات المستخدم مع الروبوت وتفاعله مع الإعلانات، سواء بإخفائها أو النقر عليها.

وأكدت "أوبن إيه آي" أنها تطابق هذه البيانات مع الإعلانات دون مشاركتها مع المعلنين، "الذين لا يرون تفاصيلك الشخصيه أو محادثاتك"، بحسب تعبيرها.

ويمكن للمستخدم حذف بيانات الإعلانات دون التأثير على المحادثات. وفي حال أراد المستخدم عدم ظهور الإعلانات في محادثته، فيجب عليه الاشتراك في النسخ المدفوعة.

ويتاح أيضا لمستخدمي النسخ المجانية أو اشتراك "غو" إلغاء ظهور الإعلانات مقابل تقليل عدد الرسائل اليومية المجانية.

ويعد إدماج الإعلانات في المحادثات نقطه خلاف رئيسية بين شركات الذكاء الاصطناعي.