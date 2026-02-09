وأضاف ماسك في منشور على منصة "إكس": "مع ذلك، ‌ستسعى (سبيس إكس) أيضا إلى بناء مدينة على المريخ، وبدء ذلك خلال فترة من 5 إلى 7 سنوات، لكن الأولوية القصوى ‌هي تأمين ​مستقبل الحضارة، والقمر هو الطريق الأسرع".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت الجمعة نقلا عن مصادر، أن "سبيس إكس" أبلغت المستثمرين أنها ستعطي الأولوية للوصول إلى القمر أولا وستحاول القيام برحلة إلى المريخ لاحقا، مستهدفة مارس 2027 للهبوط على القمر من دون رواد فضاء.

والعام الماضي قال ماسك إنه يهدف إلى إرسال مهمة غير مأهولة إلى ⁠المريخ بحلول نهاية العام الجاري.

وتواجه الولايات المتحدة منافسة شديدة هذا العقد من الصين في سعيها لإعادة رواد الفضاء إلى القمر، حيث لم يذهب ‌إليه أي إنسان منذ آخر مهمة مأهولة ضمن برنامج "أبولو" الأميركي عام 1972.

وتأتي تعليقات ماسك بعد أن وافقت "سبيس ‌إكس" على الاستحواذ على شركة "إكس إيه آي"، في صفقة قياسية تدمج شركة الصواريخ والأقمار الصناعية مع شركة الذكاء الاصطناعي المصنعة لروبوت الدردشة "غروك".

وتقدر قيمة الأولى بتريليون دولار، والثانية بـ250 مليار دولار.