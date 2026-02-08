وأضاف التقرير ‌أن الشركة ستستهدف شهر مارس 2027 للهبوط على سطح ⁠القمر بدون إرسال رواد فضاء على متن المركبة.

ويأتي ذلك بعد ‌أن وافقت "سبيس إكس" على الاستحواذ على شركة "إكس إيه آي" في صفقة قياسية تدمج شركة الصواريخ والأقمار الاصطناعية مع شركة الذكاء الاصطناعي المصنعة لروبوت الدردشة "غروك".

وتقدر قيمة شركة الصواريخ والأقمار الاصطناعية بتريليون دولار، بينما تبلغ قيمة شركة الذكاء الاصطناعي 250 مليار دولار.

وكان ماسك قد قال العام ⁠الماضي إنه يهدف إلى إرسال مهمة غير ‍مأهولة إلى المريخ بحلول نهاية عام 2026.

وتعمل "سبيس إكس" على تطوير صاروخ "ستارشيب" من الجيل التالي، ‌وهو صاروخ ضخم مصنوع ‍من الفولاذ المقاوم للصدأ ومصمم ليكون قابلا لإعادة الاستخدام بالكامل وليخدم مجموعة من المهام بما في ‌ذلك الرحلات إلى القمر والمريخ.

وتواجه الولايات المتحدة منافسة شديدة هذا العقد من الصين في سعيها لإعادة رواد الفضاء إلى القمر، حيث لم يصل إليه أي إنسان منذ آخر مهمة مأهولة ضمن برنامج ⁠أبولو الأميركي في عام 1972.