وقال الدكتور دانيال جونز، رئيس لجنة كتابة الإرشادات: "التحديثات الجديدة تمنح فرصا أفضل لحياة أطول وأكثر صحة".

1. بدء الأدوية مبكرا

توصي الإرشادات الجديدة بوصف أدوية خافضة للضغط مبكرا، خصوصا إذا لم تنجح التغييرات في نمط الحياة خلال 3–6 أشهر.

ويشير الباحثون إلى أن ارتفاع الضغط مرتبط أيضا بتراجع الوظائف الإدراكية، ما يجعل التدخل المبكر مهما.

2. تقليل الملح أكثر

لا يزال الحد الموصى به من الصوديوم أقل من 2,300 ملغ يوميا، مع هدف مثالي لا يتجاوز 1,500 ملغ.

وينصح الخبراء بالتحقق من ملصقات الطعام، وتقليل الصلصات، واستخدام بدائل الملح الغنية بالبوتاسيوم، مثل الموز والسبانخ والفطر.

3. الامتناع عن الكحول

ينصح التحديث بالامتناع عن الكحول، بعد دراسات ربطت زيادة استهلاك الكحول بارتفاع ضغط الدم على المدى الطويل.

4. إدارة التوتر

يرتبط التوتر بأمراض القلب. توصي الإرشادات بممارسة الرياضة 75–150 دقيقة أسبوعيا، إلى جانب تقنيات الاسترخاء مثل اليوغا والتنفس العميق والتأمل.

5. فقدان الوزن

ينصح الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن بفقدان 5% على الأقل من وزنهم، سواء عبر تغييرات في النظام الغذائي، أو أدوية مثل Wegovy وZepbound، أو الجراحة عند الضرورة.

6. اتباع حمية DASH

تظل حمية DASH موصى بها، والتي تركز على خفض الملح وزيادة الخضار والفواكه والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية، وتقليل الدهون.