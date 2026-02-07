خفض ضغط الدم

يحتوي الليمون على عناصر غذائية مفيدة لصحة القلب مثل فيتامين سي، وحمض الستريك، والبوتاسيوم.

وتُسهم هذه المركبات في دعم وظيفة الأوعية الدموية وقد تساعد على استرخائها، ما يقلل الضغط الواقع عليها ويحدّ من الأضرار المرتبطة بارتفاع الضغط.

ورغم النتائج المشجعة، فإن معظم الأبحاث أُجريت على الحيوانات، ولا تزال الدراسات البشرية محدودة.

تحسين الترطيب

يساعد شرب ماء الليمون طوال اليوم على الحفاظ على الترطيب الجيد، وهو عامل أساسي لصحة القلب وضبط ضغط الدم.

كما يدعم الترطيب السليم الحفاظ على وزن صحي، ما ينعكس إيجابا على ضغط الدم. وتُظهر الأبحاث أن الجفاف المزمن يرتبط بارتفاع ضغط الدم.

تقليل احتباس السوائل

قد يبدو الأمر غير بديهي، لكن شرب كمية كافية من الماء يقللاحتباس السوائل والانتفاخ. فالجفاف يدفع الجسم للاحتفاظ بالماء، بينما يساعد الترطيب الجيد على تقليل ذلك.

ويُعدّ البوتاسيوم في الليمون عنصرا مهما لتنظيم توازن السوائل، ما يدعم ضغط دم صحي.

دعم وزن صحي

يساعد شرب الماء قبل الوجبات على تقليل الشهية واستهلاك سعرات أقل، ما قد يسهم في فقدان الوزن أو الحفاظ عليه.

وبما أن السمنة عامل خطر رئيسي لارتفاع ضغط الدم، فإن الحفاظ على وزن صحي يخفف هذا الخطر.

تقليل الاعتماد على الكافيين

قد يعزز ماء الليمون مستويات الطاقة والمزاج عبر تحسين الترطيب. وبما أن الكافيين قد يرفع ضغط الدم لدى بعض الأشخاص، فإن استبدال القهوة الصباحية بماء دافئ مع الليمون قد يكون خيارا مناسبا لمن لديهم قابلية لارتفاع الضغط.

أطعمة ومشروبات أخرى قد تساعد على خفض ضغط الدم:

بذور الشيا: ملعقة يوميا قد تساعد على خفض الضغط بفضل محتواها من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

الشاي الأخضر: غني بالكاتيشينات التي تقلل الالتهاب وتحسن صحة الأوعية الدموية.

عصير الشمندر (البنجر): يحتوي على نترات تتحول إلى أكسيد النتريك، ما يوسع الأوعية الدموية ويحسن تدفق الدم.

الكركم: أظهرت دراسة انخفاضًا طفيفًا في الضغط الانقباضي لدى من تناولوه لمدة 12 أسبوعًا.