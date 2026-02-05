وبحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، يعد السلاح المسمى "TPG1000Cs" أول سلاح ميكروويف على هذه التقنية في العالم، وبناه باحثون من المعهد الشمالي الغربي للتكنولوجيا النووية في شيان بمقاطعة شنشي.

ويبلغ طول هذا الجهاز 4 أمتار ويزن 5 أطنان، ما يجعله صغيرا بما يكفي لتركيبه على الشاحنات، أو السفن الحربية، أو الطائرات، أو حتى الأقمار الاصطناعية.

وبحسب خبراء صينيين، يمتلك هذا السلاح قدرة على إنتاج 1 غيغاواط، ويستطيع "تعطيل أو تدمير" أقمار "ستارلينك" التابعة لشركة "سبيس إكس" والمتمركزة في المدار الأرضي المنخفض.

وعجزت أسلحة مماثلة عن العمل بشكل مستمر لأكثر من 3 ثوان فقط، كما أن حجمها كان أكبر، لكن هذا السلاح الجديد يستطيع العمل باستمرار لمدة دقيقة كاملة، كما أن وزنه أخف.

وجاء هذا الاكتشاف الجديد في وقت تتسابق فيه القوى العالمية، خاصة الصين وروسيا والولايات المتحدة، على تطوير أسلحة تتعتمد على التكنولوجيا الحديثة.

ما هي أسلحة الطاقة الموجهة؟

أسلحة الطاقة الموجهة (DEWs) تستخدم طاقة كهرومغناطيسية مركّزة للاشتباك مع التهديدات والأصول المعادية وتحـييدها.

وتشمل هذه الأسلحة الليزر عالي الطاقة والأنظمة الكهرومغناطيسية عالية القدرة، بما في ذلك أسلحة الموجات المليمترية والميكروويف.

وعلى عكس الذخائر التقليدية، يمكن لأسلحة الطاقة الموجهة إضعاف أو تعطيل الأنظمة الإلكترونية دون تدميرها بالكامل.

أسلحة الميكروويف

أسلحة الميكروويف عالية القدرة تعمل عبر إرسال موجات قوية وطويلة.

قوتها الكبيرة تمكنها من التأثير على عدد من الأهداف في آن واحد، خصوصا الأجهزة الإلكترونية، من خلال تشويشها أو تعطيلها دون الحاجة إلى تدميرها ماديا.