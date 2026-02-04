وفي كلمة له خلال فعاليات اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، أوضح راسكين أن الأنظمة التقنية الحديثة كشفت عن وجود "قوالب عالمية" للمعنى لا تقتصر على البشر فحسب، بل قد تمتد لتشمل المملكة الحيوانية، مما يمهد الطريق لكسر حاجز التواصل بين الأنواع.

هندسة اللغة والترجمة الكونية وأشار راسكين، وهو خبير في أخلاقيات التكنولوجيا، إلى تجربة تقنية جرت في عام 2017 أثبتت أن اللغات البشرية — رغم تنوعها من الإنجليزية إلى العربية — تشترك في "أشكال هندسية" رياضية متشابهة عند تحليلها عبر الحاسوب، وهو ما سمح بالترجمة بينها دون الحاجة لقاموس تقليدي.

وقال راسكين: "نحن نتعلم الآن كيف نطبق هذه التقنيات لترجمة كل لغات الطبيعة الممكنة.. كلما تعمقنا في البحث، أدركنا حجم ما نجهله عن شركائنا على هذا الكوكب".

تحدي البقاء والاستدامة وبعيداً عن الجانب التقني، أطلق راسكين تحذيرا حول قدرة البشرية على إدارة موارد كوكب الأرض في ظل التطور التكنولوجي المتسارع. ووصف التحدي الحالي بأنه محاولة للعب "لعبة لانهائية" باستخدام موارد محدودة.

وأضاف: "على الرغم من كل العبقرية التي تتمتع بها فصيلتنا البشرية، إلا أننا لم نتوصل بعد إلى كيفية الحفاظ على توازن مستدام على كوكب متناهٍ"