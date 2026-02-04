ووجد باحثون في إيطاليا أن هؤلاء الذين تناولوا أكبر كمية من هذه الأطعمة كانوا أكثر عرضة للوفاة، قبل أولئك الذين تناولوا كمية أقل.

ونشرت الدراسة الجديدة في مجلة علم الأوبئة السرطانية والمؤشرات الحيوية والوقاية، وهي مجلة تابعة للجمعية الأميركية لأبحاث السرطان.

وتابع الباحثون 24 ألفا و325 شخصا من عام 2005 حتى عام 2022، ممن كانوا يبلغون من العمر 35 عاما أو أكثر في بداية الدراسة، ويعيشون في منطقة موليزي جنوبي إيطاليا.

وربطت الأطعمة المعالجة بمشاكل صحية جمة، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والسرطان والوفاة المبكرة.

وتشمل أمثلة الأطعمة فائقة المعالجة، المثلجات واللحوم المصنعة ورقائق البطاطا وبعض حبوب الإفطار والبسكويت، والكثير من الوجبات الجاهزة، والمشروبات الغازية.

وغالبا ما تحتوي الأطعمة فائقة المعالجة على مستويات عالية من الدهون المشبعة والملح والسكر والمواد المضافة، وهو ما يقول خبراء إنه يترك مساحة أقل في النظام الغذائي لتناول الأطعمة الصحية والمغذية.