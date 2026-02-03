ويقصد بهذا المرض ارتفاع ضغط السوائل داخل العين إلى درجة تؤثر على العصب البصري مما يترتب عليه تراجع تدريجي في كفاءة العين وقد يؤدي إلى العمى في نهاية المطاف.

وأظهرت الدراسة التي أجراها فريق بحثي من عدة مؤسسات بحثية في الصين، من بينها جامعة تشيجيانغ والمركز البحثي لأمراض العيون في تشيجيانج وغيرهما، ونشرتها الدورية العلميةBritish Journal of Ophthalmology المتخصصة في أمراض العيون، أن وضع الوسائد أسفل الرأس أثناء النوم ليلا يرفع من ضغط العين إلى درجات قد تكون مؤذية.

وقام الباحثون في إطار الدراسة بقياس ضغط العين لـ144 شخصا يعانون من مرض الجلوكوما كل ساعتين على مدار يوم كامل. وتبين من التجربة أنه عندما يرقد المتطوعون في وضع مسطح، ينخفض ضغط العين، ولكن عند وضع الرأس فوق وسادتين أثناء النوم، يرتفع ضغط العين بشكل ملحوظ.

كما تبين أيضا أن رفع الرأس فوق الوسائد اثناء النوم يؤدي إلى تراجع تدفق الدم للعين، مما يضر العصب البصري الذي يحتاج إلى إمدادات دائمة من الأوكسجين والغذاء، كما أن الوضع المرتفع يؤدي أيضا إلى الضغط على العصب الوداجي، مما يحول دون تصريف السوائل الطبيعية من العين.

ويقول الباحثون إن المرضى الشباب والمصابين بمرض المياه الزرقاء مفتوحة الزاوية هم الأكثر تضررا من النوم فوق الوسائد.

وأكد الباحثون في تصريحات للموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية، أن الاستغناء عن الوسائد أثناء النوم لا يغني عن العلاج الدوائي أو العلاج باستخدام الليزر لمرضى المياه الزرقاء، ولكن الحفاظ على الرقبة في وضع مستقيم يمكن أن يكون وسيلة بسيطة للحفاظ على ضغط العين أثناء النوم ليلا.